Ferrero incatena a sé Giampaolo

Finché Massimo Ferrero resterà il presidente della Sampdoria, l'allenatore blucerchiato rimarrà Marco Giampaolo.

A garantirlo è stato lo stesso numero uno del club ligure, che ha parlato chiaro in occasione della conferenza stampa tenuta dallo stesso Giampaolo alla vigilia della sfida di campionato contro la Roma: "Finché ci sono io, Giampaolo non se ne va. Ci stimiamo tanto e siamo come due fratelli. Il nostro rapporto va oltre le figure di presidente e allenatore".

SPORTAL.IT | 05-04-2019 23:07