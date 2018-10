Ferrero, missione Giampaolo

Marco Giampaolo è entrato nel cuore dei tifosi, dei giocatori della Sampdoria e a quanto pare anche del presidente Massimo Ferreo dato che l'ex tecnico dell'Empoli è sulla panchina blucerchiata da ben tre stagioni.

Per questo motivo Ferrero starebbe pensando di prolungare il contratto del suo tecnico, attualmente in scadenza nel 2020, come ha confermato in una recente dichiarazione a 'Il Secolo XIX': "Giampaolo è da anni che dico che è un maestro e un gran lavoratore, penso a tenerlo anche oltre il suo contratto".

L'allenatore potrebbe essere attratto dalle offerte dei top club che potrebbero pensare a lui ma pare avere alcune discriminanti ben precise a livello ambientale: "Non potrei mai allenare dove non c'è il mare e d'inverno la nebbia. Sto anche pensando di comprare una barca a vela, poi la metto nel porto di Genova e quando ho due giorni liberi stacco la spina andando per mare".

SPORTAL.IT | 13-10-2018 14:00