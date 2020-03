Ferrero: "Per me finisce così"

"Scudetto? So che Lotito mi odierà ma così è la vita. Per me finisce così, con queste posizioni. Questa è la direzione da prendere". A dirlo è stato il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Radio Radio parlando dell'emergenza Coronavirus che ha fermato il calcio italiano.

"Che Serie A dovrebbe essere l'anno prossimo? La stessa di quest'anno. Per me il campionato finisce qui. L'anno prossimo si potrebbe giocare a 22 squadre" ha aggiunto il dirigente blucerchiato.

SPORTAL.IT | 24-03-2020 21:50