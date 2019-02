Ferrero trova un posto a Spalletti. Ma non in panchina

Intervenuto alla trasmissione 'Maracanà' di RMC Sport, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha parlato dell'impegno in Champions League della Roma: "Stasera sono impegnato per lavoro e non sarò all'Olimpico a vedere la partita. Deve vincere per forza, l'impresa non è impossibile con il Porto. Se i giocatori avranno cuore e testa, possono farcela. Schick? Serve ancora tempo, è un giocatore meraviglioso. Un conto però è giocare nella Samp, in una piazza tranquilla, un conto è giocare a Roma".

Da giorni circolano voci su una possibile cessione della società: "Vialli? Me lo ricordo come calciatore ma non l'ho mai incontrato. Mi sono scocciato di sentir dire che da quando ci sono io ci sono acquirenti, che vendo sempre. Ma cosa devo vendere? Anche perché queste cose hanno destabilizzato l'ambiente".

"Io non vendo e lo ripeto, e non ho ricevuto offerte. In Italia il merito e la fatica non esiste più. Ho aumentato i fatturati, ho preso lo stadio, ho rifatto gli spogliatoi, ho investito sui campi e non solo. Perché dovrei vendere? Forse qualcuno vuole farsi pubblicità alle mie spalle. Voglio lavorare tranquillo. Poi se arriva un'offerta che non si può rifiutare, la posso valutare. Ora voglio lavorare, voglio portare la Samp a vincere qualcosa" ha continuato Ferrero.

Nelle ultime settimane l'Inter è stata al centro di diverse polemiche figlie degli scarsi risultati ottenuti dalla banda di Spalletti, e il futuro dello stesso tecnico è stato messo in discussione: "Spalletti lo amo, voglio fargli fare l'attore, il mimo, quando vorrà smettere con il calcio. E’ eccezionale in questo. Si arrabbia e ha una mimica unica. Icardi? Ha già la moglie a gestirlo. Consiglierei all'Inter il rinnovo? In società ci sono Ausilio e Marotta, che sanno cosa fare".

Chiusura sul Flaminio: "E' uno scandalo, non mi ricevono e non mi rispondono al telefono. Ho aperto l'academy della Samp a Roma. Diamo una casa a questi ragazzi. Non chiedo che mi venga regalato, ma vogliamo farci una casa per i ragazzi per lo sport. Faccio un appello alla Raggi: ci vuoi ricevere, ci vuoi dare il Flaminio, lo rimettiamo noi a posto e sarà una cosa che sarà ricordata? Sarà una città dello sport. Serve aggregare i ragazzi".

