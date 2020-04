Ferri esalta il grande cuore di Acerbi

Riccardo Ferri, a Virgilio Sport, racconta un toccante episodio che ha avuto come protagonista Francesco Acerbi, difensore della Lazio nel giro della Nazionale.

“Qualche tempo fa un mio parente ha avuto un problema di salute simile al suo – spiega l’ex difensore di Inter e Azzurri -. Lui non ci ha pensato due volte e lo ha chiamato, raccontandogli la sua esperienza e spronandolo a farsi forza. E poi gli è stato vicino. E’ stato un gesto di grande umanità: Francesco ha dimostrato di essere un campione non soltanto sul campo ma anche nella vita”.

“La personalità di Acerbi è sotto agli occhi di tutti – aggiunge Ferri -. Non sono in tanti quelli che avrebbero espresso un’opinione diversa da quella del proprio presidente, come ha fatto lui dopo le recenti dichiarazioni di Lotito sull’eventuale ripresa del campionato di calcio di serie A”.

SPORTAL.IT | 13-04-2020 19:20