Festa Ferrari con Raikkonen: Hamilton rinvia il Mondiale

Gioie e dolori per la Ferrari, che nel Gp degli Stati Uniti sul circuito di Austin riassume le potenzialità e i rimpianti di una stagione che si appresta a concludersi ancora senza la gioia del Mondiale piloti. La quartultima prova del Mondiale 2018 vede infatti il trionfo di Kimi Raikkonen, che torna sul gradino più alto del podio dopo 112 Gp di attesa, esattamente 11 anni dopo la conquista del suo unico Mondiale, proprio con la Ferrari il 21 ottobre 2007: il finlandese non vedeva la bandiera a scacchi per primo dal 17 marzo 2013, Gp d’apertura della stagione in Australia, quando era alla guida della Lotus. Prima vittoria quindi per Kimi nella sua seconda esperienza alla Ferrari, che andrà a concludersi a fine stagione per fare spazio a Charles Leclerc.

Raikkonen ha preceduto Max Verstappen e Lewis Hamilton, partito dalla pole, ma costretto a rinviare la festa del quinto Mondiale della carriera, perché Vettel ha chiuso al quarto posto. Adesso il divario tra i due è di 70 punti, l’epilogo della stagione non sembra in discussione, ma alla fine sono tutti scontenti, tranne Raikkonen e un incredibile Verstappen, partito dalla diciottesima posizione: l’olandese ha anche cercato di completare la rimonta, limitandosi però ad arrivare attaccato agli scarichi del ferrarista, senza riuscire a piazzare il sorpasso. Scontento Hamilton, che ha fatto l’impossibile per chiudere la partita già in Texas, compreso un undercut dopo pochi giri per spiazzare la concorrenza e un testa a testa mozzafiato con Verstappen negli ultimi giri, e che invece, come nel 2017, sembra destinato a festeggiare in Messico, ma soprattutto Seb Vettel.

Partito dal quinto posto, nonostante il secondo tempo in qualifica, per non aver rispettato le bandiere rosse durante le libere del venerdì, il tedesco si è infatti reso protagonista di un altro errore che ha macchiato la sua gara e anche la rimonta successiva: incapace di partire forte a differenza di quanto fatto da Raikkonen, Vettel si è toccato al primo giro con Ricciardo, andando in testacoda e precipitando in tredicesima posizione. Grazie alla potenza della sua Ferrari e alle sue qualità Vettel è risalito fino al quarto posto, piazzamento sufficiente solo per rinviare la festa di Hamilton, ma non per mascherare i rimpianti di una Ferrari che è sembrata avere tutti i mezzi per fare doppietta e prendere altri punti nella classifica del Mondiale costruttori, comunque riaperto.

Ordine d’arrivo, primi dieci

Raikkonen

Verstappen

Hamilton

Vettel

Bottas

Hulkenberg

Sainz

Ocon

Magnussen

Perez

SPORTAL.IT | 21-10-2018 21:55