Festa grande per il Bari e per l’Ostiamare di De Rossi: rimonta batticuore all’87’

Il Bari torna al successo e supera di misura il Casarano grazie alla rete di Bianchi. Nel girone B prima vittoria per l’Ostiamare che espugna Pesaro con un gol all’87’

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

La terza giornata di Serie C regala una serata ricca di gol, emozioni e risultati importanti nei gironi B e C. Il Bari reagisce dopo la sconfitta nel derby e ritrova il sorriso battendo il Casarano al San Nicola. Festa ancora più grande per l’Ostiamare, che conquista la prima vittoria stagionale sul campo della Vis Pesaro. La squadra di De Rossi rimonta nel finale e trova all’87’ il gol decisivo con Tonin, completando un autentico colpo esterno. Vincono anche Sorrento, Potenza, Gubbio, Guidonia e Latina, mentre il Crotone recupera due reti al Barletta e chiude sul 2-2.

Il Bari dimentica il derby e torna al successo

Il Bari rialza subito la testa dopo la pesante sconfitta nel derby contro il Barletta e ritrova i tre punti davanti al proprio pubblico. Al San Nicola basta una rete di Bianchi nella ripresa per piegare il Casarano al termine di una partita combattuta. I biancorossi conquistano così una vittoria importante per ripartire dopo il passo falso del turno precedente. Il gol arriva al 64’, quando il neo-acquisto Bianchi riesce a trovare il guizzo giusto per sbloccare una sfida rimasta a lungo in equilibrio. Una vittoria di misura che permette al Bari di guardare con maggiore fiducia ai prossimi impegni del campionato.

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Ostiamare, festa grande a Pesaro

Nel girone B arriva invece il primo successo stagionale dell’Ostiamare, protagonista di una rimonta dal peso specifico enorme. La squadra di De Rossi va sotto sul campo della Vis Pesaro dopo la rete di Nicastro al 52’, ma non perde la calma. La reazione porta al pareggio firmato Carbone appena sette minuti più tardi, riaprendo completamente una partita che sembrava complicarsi. Poi, quando il pareggio sembra ormai destinato a essere il risultato finale, arriva la giocata decisiva di Tonin all’87’. Il gol vale l’1-2 e regala all’Ostiamare una vittoria pesantissima, la prima in campionato, al termine di un finale da batticuore.

Il Sorrento passa a Giugliano

Nel girone C festeggia anche il Sorrento, capace di imporsi per 2-0 sul campo del Giugliano. La squadra ospite indirizza la partita già nel primo tempo grazie alle reti di Cargnelutti al 9’ e di Bolzan al 38’. Un doppio colpo che permette al Sorrento di gestire con maggiore tranquillità la ripresa e proteggere il vantaggio. Successo di misura anche per il Potenza, che supera 1-0 il Monopoli grazie al gol realizzato da Selleri al 30’. Il risultato consente alle due formazioni di aggiungere punti preziosi alla propria classifica in una giornata ricca di risultati importanti.

Gubbio da poker, vincono anche Latina e Guidonia

Nel girone B spicca il 4-2 del Gubbio sul campo del Campobasso, al termine di una gara ricca di gol e ribaltamenti. Gli umbri costruiscono il successo con le reti di Minta, Cesari, Ferrini e La Mantia, mentre il Campobasso risponde con Stoppa e Carfora. Vittoria interna invece per il Guidonia, che supera 1-0 la Pianese grazie al gol di Mastrantonio al 54’. Il Latina fa ancora meglio e batte 2-0 il Forlì con le reti di Marenco all’11’ e Tomaselli al 39’. La terza giornata di Serie C si completerà tra domenica e lunedì, con altre sfide pronte a modificare gli equilibri dei due gironi.

I risultati in sintesi



Girone B

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Campobasso-Gubbio 2-4. Marcatori: Minta 27′ (G), Cesari 42′ (G), Ferrini 57′ (G), Stoppa 64′ (C), La Mantia 70′ (G), Carfora 84′ (C).

Guidonia-Pianese 1-0. Marcatori: Mastrantonio 54′.

Latina-Forlì 2-0. Marcatori: Marenco 11′, Tomaselli 39′.

Vis Pesaro-Ostia Mare 1-2 Marcatori: Nicastro 52′(V), Carbone 59′ (O), Tonin 87′.

GIRONE C