Festa Juve ma tifosi spaventati: il male oscuro di Ronaldo

La Juventus batte il Milan, resta in testa e fa festa. Ma tra la gioia per l’ennesima vittoria di questa stagione tra campionato e Champions serpeggia un po’ di malumore tra i tifosi bianconeri che guardano con preoccupazione alla situazione di Cristiano Ronaldo.

Ci sono gli estremi per un caso Cr7. Il portoghese è stato sostituito ancora una volta, per la seconda volta in due settimane, dopo un’altra prova incolore. Sarri, dopo Mosca, stavolta lo ha tolto addirittura dopo poco più di 50 minuti, all’inizio del secondo tempo. Mettendo Dybala che deciderà il match col Milan. Ronaldo non l’ha presa bene, è uscito in parte stizzito, e cosa ancor più misteriosa ha preso il tunnel degli spogliatoi senza fermarsi in panchina. Cosa che di solito fanno quelli infortunati, come avvenuto poco dopo appunto per Matuidi, lui sì, uscito dolorante.

Ma quindi: cosa ha Cristiano Ronaldo? Se lo chiedono in tanti tifosi della Juve sui social. Le interpretazioni dei tifosi della Juve sono diverse: “Comunque dalle immagini si vede chiaramente che Ronaldo manda a fare in culo Sarri. I media lo negheranno”; “In cinque giorni, Sarri ha sostituito due volte Ronaldo e per due volte ha vinto la partita. Ok, lo stato di forma di Cr7; ok, le super alternative in panchina: ma per fare certe scelte servono coraggio e attributi, e Sarri ne ha in abbondanza”.

Non tutti hanno apprezzato il modo in cui Ronaldo è uscito: “Cristiano Ronaldo non può incazzarsi ogni volta che esce. Oggi ha giocato di merda, oggi è uscito e deve tacere, punto e basta”; “Giochiamo meglio senza Ronaldo Punto”; “Se ti chiami Cristiano Ronaldo o Luca Pilia a me non cambia un cazzo, sempre rispetto devi avere per chi ti allena. Sennò ti fai un bagno di umiltà che forse è ora”.

SPORTEVAI | 10-11-2019 22:51