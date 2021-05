Festa Lukaku: chi è Giulia D'Urso, l'influencer della chiamata

Essere influencer oggi, nell’era del dominio social, in cui tutto ciò che può essere oggetto di pubblicazione viene comunicato a prescindere dai contenuti, anche una delle protagoniste di questa nuova generazione di personaggi pubblici cresciuti su Instagram è al centro delle cronache. Stando al Corriere della sera, Giulia D’Urso sarebbe l’influencer presente al party di Lukaku e, addirittura, sarebbe stata lei a telefonare e a d avvisare i carabinieri mentre si stava svolgendo la festa vietata al The Square, albergo nel cuore di Milano.

Giulia D’Urso e Hakimi, l’invito e la telefonata ai carabinieri

Influencer, ossessionata dal make up come evidenzia sulla sua bio Instagram, Giulia D’Urso è in realtà molto altro rispetto all’immagine che trapela dalla strategia di immagine adottata. Ventisei anni, una partecipazione a Uomini e Donne che l’ha resa un volto noto tra le adepte del programma firmato da maria De Filippi, la pugliese trasferitasi a Milano sarebbe stata presente su invito di Hakimi, giocatore tra gli ultimi acquisti dell’Inter di questa vincente stagione.

Chi è Giulia D’Urso, l’influencer alla festa di Lukaku: da corteggiatrice ai social

Tornando a Giulia, il popolo di Maria ha imparato a conoscerla e ad amarla, forse, con la sua partecipazione e per via della sua storia con Giulio Raselli, con il quale avrebbe vissuto una breve storia poco prima della scelta pre lockdown, utile più a lanciarlo dopo Temptation Island e U&D.

Dalla sua, la corteggiatrice ha trovato una via alternativa e complementare alla televisione, a cui deve molto ma che, fino ad ora, l’ha relegata a una dimensione circoscritta.

Su Instagram, Giulia gode di una popolarità trasversale, paradossalmente, per via delle sue lezioni di trucco: un campo da non ridurre a mera pubblicità, ma un fertile terreno di followers e popolarità come ha insegnato alle altre Giulia De Lellis che ha fatto del make up la sua cifra.

Poi questa festa per il compleanno di Lukaku, che l’avrebbe proiettata verso altri contesti. E se fosse confermata l’indiscrezione che circola su di lei, sarebbe stata proprio Giulia a contattare i carabinieri e a metter fine alla cena festaiola per i 28 anni di Lukaku.

VIRGILIO SPORT | 14-05-2021 10:48