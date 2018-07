Festa Mondiale rovinata: incidenti sugli Champs-Elysées

Doveva essere una serata di festa ma, per colpa di alcuni facinorosi, l'atmosfera è cambiata radicalmente. Durante le celebrazioni per l'impresa della nazionale francese, vincitrice della Coppa del Mondo 2018, alcuni teppisti si sono infiltrati tra la gente che gioiva sugli Champs-Elysées ed hanno, letteralmente, rovinato la festa.

Il gruppo di facinorosi ha iniziato a distruggere alcune auto e lanciare oggetti contro i negozi del viale, il tutto mentre migliaia di persone omaggiavano i propri beniamini. L'intervento della polizia francese, presente con oltre 100.000 agenti (per garantire la sicurezza durante i festeggiamenti), è stato repentino. Con l'ausilio di gas lacrimogeni, la folla, nella parte alta del famoso viale, è stata dispersa. Come riportato da diversi media francesi, per evitare ulteriori guai, verso la mezzanotte, la prefettura ha deciso di fermare i festeggiamenti sugli Champs-Elysées, sgomberando il viale.

Purtroppo, anche in altre città francesi sono accaduti episodi deplorevoli. Come riportato da AS, ci sono stati scontri ad Ajaccio tra tifosi francesi e croati (risolti con grande fatica). Scontri anche a Marsiglia, con due membri delle forze dell'ordine rimasti feriti e 10 persone arrestate. Pure nella città di Lione la situazione è sfuggita di mano con l'inevitabile intervento della polizia per riportare la calma e disperdere gli esagitati. Da registrare anche due decessi e due bambini, rispettivamente di sei e tre anni, rimasti feriti gravemente, quest’ultimi dopo essere stati investiti da una motocicletta a Frouard, Meurthe-et-Moselle.

SPORTAL.IT | 16-07-2018 08:05