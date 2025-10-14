Festa nell'Atlantico, Capo Verde ai Mondiali di calcio per la prima volta

Dieci isolette, sferzate da vento e sole rovente, nel mezzo dell’Atlantico tra Africa e Sud America con poco piu’ di mezzo milione di residenti, ovvero quanto quelli di una media citta’ europea, che sono esplosi in un urlo di gioia quando l’arbitro ha fischiato la fine della partita vinta per 3-0 contro l’eSwatini: Capo Verde si e’ qualificata per la prima volta ai Mondiali di calcio e – nessuno ci avrebbe mai creduto – volera’ a Usa-Messico-Canada 2028. Un’impresa storica per questo minuscolo stato africano, la nazione piu’ piccola di sempre per estensione (la seconda per abitanti, dietro l’Islanda) a prendere parte alla Coppa del Mondo, che si e’ trasformata in un giorno di festa nazionale per i suoi abitanti.