Festa Scudetto Inter, programma e percorso bus scoperto a Milano

Domenica 17 maggio la capitale calcistica d’Italia sarà Milano, teatro della Festa Scudetto per l’Inter Campione 2025/2026. L’entusiasmo, alquanto tangibile per quelli che si trovavano a Roma nella serata di mercoledì scorso per la Coppa Italia, ha provocato i noti inconvenienti Luciano Darderi che stava disputando il suo match al vicino Foro Italico.
Il Doblete Inter si celebra con i dovuti fasti anche domenica per il tiolo numero 21 dei nerazzurri, guidati da Cristian Chivu, allenatore a cui è stato affidato il compito arduo di vincere nel post Inzaghi. Soffermiamoci sul programma, l’itinerario e gli eventi legati alla Festa Scudetto che sono noti, fino a questo momento e che sono stati convenuti e concordati da Comune e Prefettura di Milano.
La festa per lo scudetto
Dopo che l’Inter avrà chiuso la partita, in quel di San Siro, la squadra uscirà dallo stadio Giuseppe Meazza situato nel quartiere meneghino per iniziare la parata e andare incontro all’abbraccio dei tifosi nerazzurri domenica 17 maggio.
I festeggiamenti prenderanno dopo la consegna del trofeo a Lautaro Martinez e ai compagni, chiusa la sfida contro il Verona; la squadra al completo con staff e addetti ai lavori salirà sul pullman scoperto che attraverserà la città fino a piazza Duomo. Secondo il programma, l’Inter a bordo del pullman scoperto che attraverserà le strade indicate, partirà attorno alle ore 18.
Il tragitto attraverso Milano
Passiamo al tragitto. Il bus partirà da viale Caprilli, passando poi da piazzale Lotto e via Monte Rosa. Il corteo attraverserà piazza Amendola, costeggerà l’area di CityLife e proseguirà verso piazza Buonarroti.
L’ultima parte del percorso prevede il passaggio in via Boccaccio e piazzale Cadorna, con successiva svolta in via Carducci. Da lì il convoglio raggiungerà corso Magenta, via Meravigli e piazza Cordusio, fino all’arrivo in piazza Duomo attraverso via Orefici.
I divieti e l’ordine pubblico
Lungo tutto il percorso sarà attivo il dispositivo di sicurezza predisposto per monitorare l’afflusso di turisti, tifosi e garantire l’ordine pubblico per evitare sgradevoli episodi. Per prevenire episodi legati all’abuso di alcol, è stato deciso il divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, oltre alla vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine, sia da parte di attività fisse sia ambulanti.
Il divieto sarà in vigore dalle 16 del 17 maggio fino all’1 del 18 maggio in alcune aree del centro cittadino, mentre nella zona di San Siro sarà valido dalle 11 alle 20 di domenica 17 maggio.