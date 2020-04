Festa scudetto sui balconi di casa: le iniziative del Cagliari

Cinquant'anni dallo storico scudetto del 1970: una ricorrenza che a Cagliari stanno aspettando da inizio stagione. Una ricorrenza, però, che cadrà in pieno lockdown. Ecco perché la società isolana ha lanciato una nuova iniziativa per ricordare l'impresa di Gigi Riva e compagni senza però correre rischi per la salute della tifoseria in epoca di Coronavirus.

"Domenica 12 aprile – ha ricordato il club in una nota – ricorre il Cinquantesimo anniversario dello Scudetto. L'evento non potrà essere festeggiato in piazza, ma i tifosi rossoblù di tutto il mondo potranno farlo da casa. Davanti al pc, alla tv, ascoltando la radio o sfogliando i giornali: distanti ma uniti dall'amore per il Cagliari. Per l'occasione il Club ha in programma una serie di attività e tanti media dedicheranno approfondimenti e speciali a quella storica vittoria".

"Con 'Le case si colorano di rossoblù', i tifosi sono stati invitati ad esporre da balconi e finestre i simboli della loro passione per il Cagliari: bandiere, striscioni, sciarpe. Le foto dei festeggiamenti potranno essere poi condivise tramite i canali social con l'hashtag #5cudett0 e taggando i profili ufficiali del Cagliari Calcio. Sempre sui social del Cagliari i protagonisti dello Scudetto parteciperanno ad una serie di video per raccontare i momenti più belli di quel torneo; nel weekend sarà possibile rivedere gli highlights delle partite, una perla da non perdere per gli appassionati che hanno avuto la fortuna di vivere di persona il trionfo rossoblù ma anche per chi non c'era. Domenica giornata clou: tutte le piattaforme del Club racconteranno momento per momento le emozioni di quel fantastico pomeriggio di 50 anni fa", ha spiegato il Cagliari.

