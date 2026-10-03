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Festival dello Sport di Trento: Vieri protagonista

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Un viaggio nella vita sportiva di Christian Vieri, fatto di annunci di imbarchi, voli, oggetti vari e tanti tanti gol segnati. Il panel “Airbobo”, uno dei più attesi del programma dell’intero Festival dello sport di Trento, ha celebrato la figura di Christian “Bobo” Vieri. Un campione del calcio ma anche di viaggi perché nella sua carriera ha viaggiato molto in tutta Europa cambiando numerose maglie, ma realizzando tantissime reti che lo hanno consacrato come uno dei migliori attaccanti italiani di sempre. Video montato

Festival dello Sport di Trento: Vieri protagonista

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