Festival dello Sport, ecco l'ottava edizione

Si e’ alzato il sipario sull’ottava edizione del Festival dello Sport di Trento, organizzato da Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento e del Comune di Trento. La Grande inaugurazione, che ha visto la partecipazione di ospiti d’eccezione come l’altista olimpico Gianmarco Tamberi, la regina del ghiaccio Carolina Kostner e gli schermidori Luca Curatoli e Luigi Samuele, e’ stata ospitata nella suggestiva cornice del Teatro Sociale, dove i numerosi ospiti hanno avuto modo di riaffermare il significato della manifestazione: raccontare lo sport in tutte le sue dimensioni. Ad accendere l’entusiasmo dei tanti presenti, poi, e’ stata la dimostrazione di sciabola da parte di Curatoli e Samuele.