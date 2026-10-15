Feyenoord-Como, moviola: Fabregas doveva chiudere in 10, l’arbitro trova solo i gialli

Prova di polso dell’arbitro lituano Donatas Rumsas che ha il suo da fare in Champions: tanti gialli (5) ma un cartellino rosso rimasto nel taschino. Vediamo cosa è successo allo stadio De Kuip di Rotterdam.
- Feyenoord-Como, i casi da moviola
- Pioggia di gialli
- Due gol nel finale
- Chi è l’arbitro Rumsas
- L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Feyenoord-Como, i casi da moviola
Questi gli episodi dubbi della gara. Valido il gol di Diao al 18′, la posizione dell’attaccante nel piombare sul pallone vagante è del tutto regolare. Regolare anche la rete di Zechiel al 20′. Primo giallo al 50′, è per Diarra per un intervento in ritardo su Smolcic. Valida la rete di Anis Hadj Moussa al 52′, giunta al termine di una rapida manovra offensiva priva di infrazioni. Al 57′ ammonito Smolcic, reo di un intervento duro per bloccare l’azione di Hadj Moussa.
Pioggia di gialli
Da qui in poi l’arbitro diventa protagonista e inizia ad ammonire a ripetizione. Al 69′ tocca a Ramon, che stende Marmol. Al 74′ a Da Cunha a seguito di un contrasto falloso su Zechiel accentuato da proteste insistenti verso l’arbitro. A 76′ Jacobo Ramón commette un altro intervento pericoloso. Rumsas comanda il calcio di punizione ma decide di graziare il difensore del Como, risparmiandogli il secondo cartellino giallo e la conseguente espulsione.
Due gol nel finale
All’81’ sinistro da fuori del solito Hadj Moussa, dopo una deviazione di Ramon la palla incoccia contro il palo e poi contro il corpo di Sanchez, rotolando infine in rete. All’84’ finisce sul taccuino anche il terzino olandese Givairo Read, punito giustamente per un fallo su Rodriguez. Al 93′ lancio di Ramon, Douvikassi invola e battle sul suo Palo Ernst per il 3-2 finale.
Chi è l’arbitro Rumsas
Classe ’88 il lituano Donatas Rumsas nel 2011 esordisce nel massimo campionato della Lituania, A lyga, arbitrando Banga Garzdai-Klaipėda (3-1). Il 13 settembre 2015 viene chiamato a dirigere una partita del massimo campionato della Lettonia, la Virsliga, ovvero Spartaks Jurmala-Skonto (1-3). L’anno seguente dirige due partite delle qualificazioni al campionato europeo di calcio Under-17 e una delle qualificazioni a quello Under-21. Nel 2016 centra anche l’esordio in una competizione UEFA, arbitrando un incontro valido per le qualificazioni all’Europa League. Dirige anche 4 incontri nel campionato europeo di calcio Under-17 2017. Il 17 luglio 2019 esordisce nelle qualificazioni della Champions League, arbitrando l’incontro del primo turno Ludogorec-Ferencváros (2-3). Il 29 ottobre 2020 esordisce nella fase a gironi di una competizione UEFA, arbitrando Omonia Nicosia-PSV. La stagione seguente esordisce nella fase a gironi di Champions League, arbitrando Shaklhtar-Sheriff Tiraspol (1-1). Ha partecipato agli Europei 2024 in Germania nel ruolo di quarto ufficiale o riserva di assistente arbitrale.
L’arbitro ha ammonito 5 giocatori
Coadiuvato dagli assistenti Radius e Suziedėlis con Valikonis IV uomo e gli spagnoli Soto Grado al Var e del Cerro Grande all’Avar. , l’arbitro del match ha ammonito Diarra, Smolcic, Ramon, Da Cunha, Read.