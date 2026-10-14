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CALCIO CHAMPIONS LEAGUE

Feyenoord-Como 3-2, pagelle: Diao (7) segna ma si fa male, Nico Paz (5) è un fantasma, Douvikas (6) non basta

Sconfitta in Olanda per i lariani di Fabregas, che passano subito in vantaggio ma perdono per infortunio muscolare l'esterno senegalese. Nel finale il gol inutile del centravanti greco

4 min di lettura

Gennaro Acunzo

Gennaro Acunzo

Giornalista

Giornalista (a volte) per professione, scrittore (spesso) per diletto: i due concetti sono interscambiabili a piacere, ma con moderazione. Scrive di calcio, musica, libri, ma a volte fa anche cose serie.

Finisce 3-1 per il Feyenoord, che infligge la prima sconfitta in Champions League al Como di Fabgregas. Un successo meritato, quello degli olandesi, che hanno tenuto un ritmo sempre altissimo fino a stroncare il palleggio dei lariani. L’infortunio di Diao ha sicuramente inciso, oltre alla mancanza di un attaccante dalle caratteristiche di Moise Kean che avrebbe aiutato tantissimo. Ma la strada è ancora molto lunga.

Como in vantaggio al 18′ con Diao, che va via sulla destra su lancio di Ramon, travolge Lopez e batte Ernst in uscita. Due minuti dopo il pareggio di Zechiel, autore di un gran gol con un destro imparabile. Tre minuti dopo, Diao si arrende ad un problema muscolare accusato proprio in occasione del gol: lariani in difficoltà nella fase centrale del primo tempo, il Feyenoord aumenta i giri del motore e attacca a pieno organico.

Nel secondo tempo il copione non cambia, il Feyenoord a pieno regime ma il Como cerca qualche break per spezzare la pressione. Ma al 52′ arriva il gol di Moussa che fulmina Sanchez con un gran sinistro. Il vantaggio dà ulteriore linfa agli olandesi, dall’altro lato Fabregas ricorre ai cambi per cercare di cambiare l’inerzia del match: entrano Douvikas, Yan Couto e Da Cunha, e il Como riprende subito metri in campo. Ma è un fuoco di paglia, perché all’81’ Moussa con una doppia deviazione di Ramon e Sanchez sigla il 3-1 che chiude la partita.

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Top e flop Feyenoord: Moussa imprendibile

  • Read 7 Oggetto del desiderio della Roma, si dimostra terzino di grande spinta e sostanza
  • Moussa 7,5 Zanzara sempre fastidiosa, trova il gol del vantaggio con un gran sinistro e crea sempre problemi alla difesa del Como. Nel finale, grazie a una doppia deviazione di Ramon e Sanchez, entra per la seconda volta nel tabellino dei marcatori
  • Vanhoutte 6,5 Uomo d'ordine di quelli poco appariscenti ma di sostanza
  • Ferri 5 Bel duello con Ramon, dal quale esce però nettamente sconfitto
  • Valente 5 Primo tempo abbastanza anonimo, viene inevitabilmente sostituito all'intervallo

 

Rivivi qui le emozioni di Feyenoord-Como

Le pagelle del Como: Da Cunha e Douvikas entrano tardi

  • Sanchez 5,5 Il tracciante di Zechiel non gli lascia scampo. Bravo su Read e nel gestire il pallone con i piedi ma sul 2-1 di Moussa forse può fare di più
  • Smolcic 6,5 Lopez e Valente sono brutti clienti, ma tutto sommato tiene e non si fa mai saltare nemmeno da Diarra
  • Chalobah 6,5 Sempre pronto ai raddoppi e alle chiusure, partita di sostanza e concentrazione
  • Ramon 6 Deputato al controllo di Ferri, non sbaglia un intervento. Mezzo voto in meno perché rischia un rosso inutile nel secondo tempo
  • Valle 6 Ha poche occasioni per offendere, si dedica a contenere le avanzate di Read. Nel secondo tempo avanza di più e mette qualche buon cross
  • Milla 5,5 Qualche difficoltà sul pressing olandese nel primo tempo, Fabregas lo sacrifica nel secondo tempo
  • Perrone 5,5 Si fa fregare da Zechiel sul primo gol, sempre pulito nel suo palleggio ma il pressing del Feyenoord spesso lo mette in crisi
  • Diao 7 Travolgente in occasione del primo gol, ma è anche la circostanza in cui si infortuna e deve lasciare il campo a Jesus Rodriguez dopo 23 minuti
  • Baturina 6 Leader tecnico della squadra, fa solo cose intelligenti anche se non con grande continuità
  • Kaiki Bruno 5,5 Gioca in corsia sinistra per coprire le avanzate di Zechiel e Moussa, partita di gran sacrificio. Forse ha qualche responsabilità sul 2-1 del Feyenoord, lascia troppo spazio a Moussa
  • Nico Paz 5 Funge da falso nueve, bravo nel raccordo ma non trova spazi e non può fungere da riferimento centrale viste le sue caratteristiche. Con l'ingresso di Douvikas torna alla sua posizione da trequartista, ma non fa in tempo a incidere
  • J. Rodriguez 5,5 Prova a non far rimpiangere Diao, ma non ha la stessa esplosività. Qualche lampo nel secondo tempo
  • Douvikas 6 Entra e sfiora subito il gol, nel finale il gol che accorcia le distanze. Forse avrebbe meritato di entrare prima
  • Yan Couto 5 Non sempre attento, non ha un buon impatto
  • Da Cunha 6 Il suo ingresso si avverte subito, cambia faccia al match prendendo in mano il centrocampo. Ma non fa in tempo a incidere

La classifica aggiornata di Champions League

 

 

 

Il migliore in campo

  • Zechiel 7,5 Assaltatore di centrocampo fin quasi a fare da attaccante aggiunto, nel primo tempo sigla un gran gol e fa vedere tante cose interessanti, sia per dinamismo che per tecnica. Anche quando il Feyenoord si abbassa, non perde mai lucidità: è destinato ad essere oggetto del desiderio dei grandi club europei

La pagella dell'arbitro

  • Rumsas (Lituania) 6,5 Sempre vicino all'azione, non sbaglia un fischio e distribuisce i cartellini nella maniera giusta
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