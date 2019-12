Fiduciosi o preoccupati: tifosi Napoli già divisi su Gattuso

Non si è ancora accomodato sulla panchina del Napoli, quelle sul suo conto – per ora – sono soltanto voci, seppur insistenti e dettagliate: eppure Gennaro Gattuso è già in discussione. Parecchi tifosi hanno storto il naso quando hanno letto che il possibile successore di Ancelotti, molto probabilmente già da domani, potrebbe essere ‘Ringhio’.

I delusi – “Ma come, ci sono Spalletti o Allegri. Oppure Pochettino, che si è appena liberato”, scrive Fulvio in un gruppo Facebook. “Possibile che sulla piazza non ci fosse un allenatore migliore di Gattuso? Passare da Ancelotti al suo allievo fallito non è il massimo”, incalza Antonio. “A questo punto tanto valeva tenersi Carletto”, il pensiero di Gerry.

I preoccupati – Francesco agita addirittura fantasmi di retrocessione: “Passare da Mr. Curriculum al Signor Flop è da folli. Ecco il palmares di Gattuso: due vittorie in dieci partite al Sion, cacciato da Palermo dopo sei gare, due volte dimesso in pochi mesi all’Ofi Creta, vince la C ma poi arriva ultimo in B col Pisa, manca due volte la Champions col Milan: così si rischia sul serio la B”. Anche Vincenzo è sulle spine: “Ma dai, sarebbe Gattuso l’uomo della svolta? Ennesimo errore di questa società”.

I fiduciosi – Il rovescio della medaglia è rappresentato da quei tifosi che vedono invece in ‘Ringhio’ l’uomo della Provvidenza: “In panchina ci vuole uno come lui. Gattuso a Insigne, Mertens, Allan e gli altri ribelli li appende al muro”, scrive compiaciuto Ernesto. “Almeno adesso vedremo un po’ di grinta in campo, questa squadra era morta”, profetizza Gennaro. Secondo Eusebio, invece, “questo cambio andava fatto molto prima. Adesso Gattuso farà una grande rimonta, ma non basterà per centrare la Champions“.

I disincantati – C’è anche una folta platea di sostenitori partenopei che non si fa troppe illusioni, in un senso o nell’altro. “Ormai questa stagione è andata. Il Napoli uscirà agli ottavi di Champions, è distante anni luce dal vertice in campionato, non vincerà neppure la Coppa Italia. Un anno buttato. Conviene solo disertare lo stadio per protesta”, scrive Massimiliano. “Davvero credete che il problema sia solo il tecnico? Il pesce puzza dalla testa”, rimarca Paolo.

Gli analisti – Infine, c’è chi si sofferma in indagini psico-attitudinali sulla figura dell’allenatore del Napoli: “Con De Laurentiis hanno funzionato meglio i tecnici perennemente contro. Grandi risultati li ha ottenuti Mazzarri, ad esempio, con cui c’erano frizioni continue. E anche Sarri, soprattutto alla fine, era quasi un separato in casa. Con Benitez e Ancelotti il presidente è andato d’amore e d’accordo e abbiamo visto i risultati. Se Gattuso fa il Gattuso, potremo divertirci”, l’opinione di Pasquale.

SPORTEVAI | 10-12-2019 09:10