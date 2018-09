FIFA 19: a pochi giorni dall'uscita i primi avvistamenti, dove?

Un nuovo anno scolastico è cominciato, il campionato di Serie A ha già ripreso il via e l’estate, giunta ai suoi ultimi giorni, sta per lasciare il posto all’autunno. Insomma, cari lettori, è quasi arrivato il tanto atteso momento dell’uscita di FIFA 19, il titolo firmato EA Sports che sarà sui nostri scaffali il prossimo 28 settembre. Ma, c’è un ma… Anche quest’anno, a pochi giorni dalla data di rilascio, sembrerebbe esser stato rotto il fatidico ‘day one‘ e il gioco, tanto bramato dal popolo videoludico, sarebbe stato avvistato già in qualche negozio.

Sì, ma dove? Da alcune testimonianze sui social, FIFA 19 sarebbe stato ‘visto’ in Austria, così come documenta una foto condivisa su Instagram. In Italia ancora nessun avvistamento, probabilmente dovremo aspettare fino alla metà della prossima settimana: solo allora, forse, qualche piccolo rivenditore indipendente potrebbe decidere di anticipare la vendita del gioco più atteso del momento.



Visualizza questo post su Instagram #FIFA19 👀👀👀👀👀 Un post condiviso da FifaUltimateTeam.it (@fifaultimateteam.it) in data: Set 17, 2018 at 6:48 PDT

Nelle prossime ore i server di FIFA 19, ancora chiusi, saranno aperti per il periodo di prova riservato agli abbonati EA/Origin Access, il prossimo 20 settembre. Mentre dal 27 settembre chi ha prenotato la Champions Edition avrà a disposizione l’Early Access (è ancora possibile effettuare il preordine di FIFA 19 online).

Chi posterà in Italia il primo avvistamento di FIFA 19?

HF4 | 18-09-2018 08:30