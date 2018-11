FIFA 19, le migliorie apportate dopo l'ultimo aggiornamento su Pc

Il Title Update 3 di FIFA 19 è arrivato su PC e presto approderà anche su PS4 e Xbox One. Tantissime le novità introdotte volte a migliorare il gioco da ogni aspetto. L’aggiornamento va a influire positivamente sia su alcune meccaniche di gioco che su alcuni piccoli aspetti grafici. Si tratta dunque di modifiche necessarie e talvolta rispondenti alle richieste della community, volte a rendere ancora più realistico e accattivante l’intero ambiente di gioco.

Il Title Update 3 di FIFA 19 incide sul realismo del gioco

La prima modifica riguarda i tiri al volo, come le rovesciate. Questo tipo di conclusione è ora più soggetto ad errori, limitando la precedente quasi invincibilità del loro effetto. Ne consegue che i tiri al volo saranno meno vigorosi e meno precisi, con una sensibile riduzione della loro stessa frequenza, grazie ad una rimodulazione dei tempi di esecuzione, della potenza del colpo e della percentuale d’errore.

Anche nelle manovre di difesa è cambiato qualcosa, soprattutto sull’efficacia del pressing dei centrali sull’attaccante avversario pronto alla conclusione. Se prima la sua effettività era alquanto limitata, adesso il pressing è molto più realistico e capace di indurre l’attaccante all’errore in percentuale maggiore. Sono inoltre stati risolti anche alcuni problemi relativi ai portieri, che reagiscono meglio e in maniera più naturale sui tiri, i cross in area e i calci piazzati.

Su FIFA Ultimate Team cambiano essenzialmente soltanto il layout e la modalità di visualizzazione di alcune schermate prima del match in Division Rivals, con un restyling grafico volto a rendere più semplice la ricerca di una partita. La patch infine presenta anche modifiche ai volti di 2 allenatori e 48 giocatori, tra i quali spiccano Diego Costa, Gareth Bale e Presnel Kimpembe.

HF4 | 12-11-2018 13:30