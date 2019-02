FIFA 19, ai fan non piace: ecco perché

È uno dei giochi più in voga del 2019, ma – a quanto pare – l’opinione

generale diffusa su FIFA 19 non è propriamente positiva. Sul Microsoft

Store, il gioco ha infatti guadagnato da parte degli utenti un punteggio

di 1.4 stelle su 5 e le recensioni sono a dir poco brutali.

Tra le critiche più diffuse, c’è quella nei confronti delle modalità di

gioco. Alcuni utenti definiscono il gioco incompleto o semplicemente

“broken” (non funzionante). E commenti simili hanno iniziato a

moltiplicarsi anche sui social.

“Non importa la modalità in cui giochi, FIFA 19 è terribile. – scrive un

utente su Twitter – Voi cosa ne pensate? Non trovate che sia il peggior

FIFA di sempre?”. L’idea che FIFA 19 sia l’edizione di FIFA meno appetibile è generale. Ma c’è anche chi estende le proprie critiche definendo il videogioco il peggiore mai rilasciato da EA Games.

Eppure gli sforzi di EA per migliorarne la giocabilità sono stati

massicci, tra update e features. Poco importa, tuttavia, se il consiglio

che va per la maggiore sul Microsoft Store è quello di non acquistare il

gioco. “Non compratelo! – scrive un utente recensendo l’acquisto – Il

Gameplay è terribile e non realistico. Pensate che è la prima volta che

scrivo una recensione e sarà sicuramente l’ultima volta che acquisto

FIFA”.

Anche per voi è così?

HF4 | 22-02-2019 08:30