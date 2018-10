FIFA 19, arriva anche Bolt

Usain Bolt si ritiene ormai un calciatore a tutti gli effetti e come tale potrebbe presto comparire all’interno di FIFA 19, la nuova versione del celebre videogame calcistico realizzato dalla EA Sports. A confermarlo è stata una fonte interna all’azienda di software videoludici, che ha spiegato come l’inserimento di Bolt sia quasi scontato. “Se Usain Bolt stipulerà un contratto con i Central Coast Mariners verrà automaticamente inserito in FIFA 19 attraverso il prossimo grande aggiornamento del gioco”, ha dichiarato la fonte al portale web di Fox Sports.

IN PROVA. Bolt attualmente è in prova presso il club australiano con cui la scorsa settimana ha segnato anche i suoi primi due gol. La firma in vista dell’inizio del campionato australiano appare quasi scontata, anche se nel frattempo s’è fatto avanti il club maltese del Valletta, che a quanto pare vorrebbe soffiare l’olimpionico giamaicano ai Central Coast Mariners.

IL PIU’ VELOCE. La fonte interna alla EA Sports ha naturalmente confermato che, in caso di inserimento in FIFA 19, Bolt risulterebbe di certo “il giocatore più veloce del gioco” con un valore dunque superiore anche a Kylian Mbappé, che nel videogame compare con un punteggio alla voce velocità di 96/100.

SPORTEVAI | 17-10-2018 16:03