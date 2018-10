FIFA 19, a un mese dal Black Friday, quello che c'è da sapere

Nemmeno il tempo di goderci le sfide e l’evento Halloween 2018, che EA Sports fa già spuntar fuori qualche attesa indiscrezione su quello che sarà il Black Friday su FIFA 19. Esattamente: per il ‘venerdì nero’, che cadrà il prossimo 23 novembre, su Fifa Ultimate Team ne vedremo sicuramente delle belle tra offerte, promozioni, saldi ed eventi di ogni tipo.

Su FIFA 19 il Black Friday si preannuncia elettrizzante

Manca ancora un mese alla fatidica data, ma di sicuro lo sviluppatore canadese comincerà a proporre offerte già da qualche settimana prima, per concludere il ciclo il 26 novembre, con il Cyber Monday. Ma come comportarsi? Qual è la strategia migliore? Meglio risparmiare in attesa dell’affare perfetto o meglio spendere tutto subito? Tutto sta nel cercare di indovinare quello che potrebbe succedere e muoversi in anticipo.

Possiamo per esempio creare finalmente la rosa perfetta, dato che con ogni probabilità i prezzi scenderanno di parecchio. Fissato un budget, possiamo anche investire qualche soldino in uno o più giocatori sperimentali, che potrebbero poi alzarsi di prezzo nei prossimi mesi. Qualche buon affare possiamo farlo già adesso, in quanto molti hanno già messo in vendita i propri giocatori per incassare qualcosa in vista proprio del Black Friday.

Tutto sta quindi a tenere sempre d’occhio il mercato per poter fare il colpo dell’anno. Che sia Messi o Neymar, Cristiano Ronaldo o Mbappé, l’importante è cogliere l’attimo. E il momento migliore per concludere l’affare è probabilmente quasi arrivato: tra la fine della Weekend League di lunedì 12 e giovedì 15 novembre state all’erta. Non ve ne pentirete di sicuro.

HF4 | 31-10-2018 11:30