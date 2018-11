Fifa 19, come approfittare del Black Friday

Vi abbiamo già parlato del Black Friday di FIFA 19 , un’occasione per fare ottimi affari sullo store del gioco. Facendo attenzione, in questi giorni è anche possibile riuscire a guadagnare qualche credito extra grazie ad un’oculata compravendita dei giocatori su Ultimate Team. Ma, dato che il 23 novembre è ormai alle porte, come fare per approfittare al massimo di questo venerdì nero?

Le offerte messe in campo da Electronic Arts sono tantissime, sia per la possibilità di ottenere pacchetti Ultimate, sia per quanto riguarda l’eventualità di un’avvincente Sfida Creazione Rosa. Se i primi saranno presenti in edizione limitatissima, sulla seconda si sa veramente molto poco. Con ogni probabilità ne verrà inserita qualcuna a sorpresa, che vi permetterà di ottenere in premio qualche buon pacchetto.

Le SCR, contrariamente a quanto si aspettino in molti, possono però a loro volta trasformarsi in un affare d’oro, data la loro capacità di condizionare fortemente l’andamento dei prezzi. A seconda del tipo di icona aggiudicabile con le sfide, infatti, determinate card (specie di giocatori dall’overall elevato) potrebbero ottenere una rivalutazione improvvisa. Un dettaglio da sfruttare a proprio favore in vista di una compravendita speculativa.

Rimarrà invece deluso chi si aspetta un pack regalo, che sembra assolutamente non previsto nel corso degli eventi del Black Friday. Quello che è certo è che – fino al Cyber Monday del 26 novembre – sarà un periodo veramente di fuoco per i server del gioco. EA sta però tenendo sotto controllo la situazione e, a meno di clamorosi imprevisti, gli utenti non dovrebbero avere problemi.

HF4 | 22-11-2018 08:30