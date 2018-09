Fifa 19, come giocarci in anticipo prima della data ufficiale

Cari fan di FIFA 19, ormai è partito il conto alla rovescia! Ancora una manciata di giorni e potrete finalmente entrare in possesso dell’attesissima nuova edizione del titolo calcistico firmato EA Sports. Si dovrà, infatti, attendere ancora fino al 28 settembre, data ufficiale di rilascio del gioco. E se vi dicessimo che c’è più di un modo per giocarci prima dell’uscita?

Ebbene sì, ci sono diverse modalità per ‘mettere le mani’ su FIFA 19 senza aspettare la fine di settembre. Per esempio, potete iscrivervi a Origin Access Premier per giocare su PC già dal 20 settembre. Per gli abbonati a EA Access c’è la possibilità di provare il gioco per 10 ore su Xbox One (sempre dal 20 settembre) con uno sconto del 10% sul titolo completo dopo la data di rilascio.

Per quelli invece che hanno preordinato FIFA 19 Champions Edition o Ultimate Edition su PlayStation®4, Xbox One o PC possono già accedere al gioco completo dal 25 settembre. Lo stesso vale per coloro che usano Nintendo Switch™ e che hanno prenotato la Champions Edition. Ricordatevi che prima comincerete a giocare a FIFA 19 e maggiori saranno i contenuti bonus che potrete ottenere per potenziare la vostra squadra FUT.

Riuscirete a resistere fino al 28 settembre o sceglierete un modo per giocarci prima?

HF4 | 19-09-2018 09:30