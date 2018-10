FIFA 19: come ottenere milioni di crediti con i giocatori SCREAM

C’è aria di Halloween anche in Fifa 19: da qualche giorno, infatti EA Sports, ha dato il via ai festeggiamenti per la ‘notte dei morti’ con il rilascio delle famose carte Scream. L’anno scorso le card riguardavano 21 giocatori e prevedevano un upgrade della loro valutazione di 1 punto, anche se, a seconda degli eventi poteva anche arrivare a 7 punti.

Quest’anno EA Sports sceglierà sempre 21 giocatori che avranno delle carte speciali, però con un funzionamento diverso: l’upgrade sarà soltanto di 2 valori per volta (pari a 90). Facciamo un esempio concreto: al croato Mandzukic, che ha ricevuto la Scream card, sono stati potenziati il tiro e la velocità (ora entrambi a 90). Ogni mese, con la luna piena, i due valori torneranno normali e ne saranno potenziati altri due (come il passaggio e la difesa).

Grazie a questa nuova trovata, gli utenti potranno ottenere moltissimi crediti in FIFA 19. Pensate solo che attualmente Mandzukic vale circa 360k crediti. Ma col cambio di luna e quando ad aumentare saranno valori come passaggio e difesa, il suo costo si abbasserà, e di molto. Sarà un’ottima occasione, dunque, per acquistarlo e rivenderlo poi alla successiva luna piena.

Siete pronti a veder ‘cambiare’ i vostri calciatori a seconda delle fasi lunari?

HF4 | 24-10-2018 08:30