FIFA 19: come ottenere prestazioni elevate in 3 mosse

Siamo ormai ad un passo dall’uscita ufficiale di FIFA 19 che, come oramai ogni anno, riproporrà Ultimate Team, la modalità online che tanto seguito trova tra i fan del gioco. FUT è considerato quasi una sorta di spin-off del titolo principale piuttosto che una sua sezione interna ed è quindi uno degli aspetti sui quali EA Sports fa maggiormente leva in campo promozionale. Ma, soprattutto se siete dei neofiti della mode, ecco come ottenere prestazioni elevate in sole tre mosse.

Innanzitutto, anche se il titolo non è ancora uscito ufficialmente, è già possibile scaricare l’App Ultimate Team dallo store del vostro dispositivo Apple o Android per cominciare a costruire la vostra squadra. Bisogna anche fare attenzione alla scelta dello Starter Pack, ossia ai giocatori che faranno parte inizialmente del nostro gruppo e che provengono per lo più dalla nazione che selezioniamo. L’importante è agire sui campionati che conosciamo meglio e, soprattutto, arricchire la nostra rosa giocando sul mercato e aprendo pacchetti gratuiti.

In FIFA 19 ottenere prestazioni elevate non è uno scherzo: occhio alle sfide e all’intesa

Come abbiamo visto, dunque, dall’applicazione è possibile cominciare a dar vita alla propria squadra, a gestire la propria rosa e a fare mercato, ma è partecipando alle sfide in essa contenuta che è possibile ottenere crediti e premi bonus da utilizzare proprio nella compravendita dei giocatori. E, in particolare, con la Sfida Creazione Rosa (SCR) sarà anche possibile ‘investire’ gli esuberi della nostra formazione.

Infine, l’ultimo consiglio è quello di gettare sempre un occhio all’intesa tra i propri giocatori. È questo il punto di forza della vostra squadra e una sua riduzione può essere deleteria per le loro prestazioni. È importante quindi tenerla in considerazione in maniera abbastanza costante, specie dopo aver inserito nuovi innesti in Rosa. È il trucco fondamentale per garantirsi le prestazioni più elevate.

