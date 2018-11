FIFA 19, commenti omofobici: pro player bannato si difende

EA Sports non ammette discriminazioni di nessun tipo, nemmeno nel mondo virtuale, in questo caso in FIFA 19. La storia che vogliamo raccontarvi oggi (riportata dal sito Eurogamer.net) riguarda un gamer professionista di Fifa che è stato bannato dal panorama competitivo dopo aver utilizzato un insulto omofobico all’interno di un video. Ma vediamo bene insieme come è andata la vicenda.

Siamo a Londra e il protagonista di questo episodio è Tassal “Tass” Rushan, campione europeo di FIFA, che compete con Faze Clan. Il pro player ha condiviso un video su YouTube in cui ha definito “Fag” la carta virtuale di Matías Vecino (centrocampista uruguaiano dell’Inter) in FIFA Ultimate Team. Un epiteto che EA Sports non ha digerito, arrivando alla decisione di sospendere il gamer fino a data da stabilirsi.

Naturalmente Rushan ha immediatamente risposto alla società di FIFA 19, dichiarando di non essere a conoscenza del ‘significato omofobico‘ della parola perché lui verrebbe da Londra. Il ragazzo ha spiegato:

I am sorry to anyone I offended with what I said, I hold myself to a higher standard & I failed to live by FaZe & EA’s code of conduct. It was a wake up call that I need to be more careful with what I say, I’ll use it as a learning curve moving ahead, I’ll be back competing soon.

— Tass (@FaZeTass) 5 novembre 2018