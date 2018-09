FIFA 19: ecco quando uscirà la demo

Tutti i fan di FIFA 19 sono in trepidante attesa per l’uscita del nuovo titolo della storica serie di EA Sports, che arriverà su PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch il prossimo 28 settembre in edizione Standard e il 25 settembre nelle versioni Champions e Ultimate. Nel frattempo, però, gli appassionati sperano di poter provare la demo del gioco, sulla cui data di uscita c’è ancora un po’ di riserbo.

Quello che è certo è che la divisione sportiva di Electronic Arts presenterà presto al grande pubblico la versione dimostrativa gratuita del suo titolo principale. Storicamente, viene rilasciata intorno alla metà di settembre e la demo di FIFA 19 non dovrebbe fare eccezione. La data più probabile è quella del 13 settembre, sebbene il produttore canadese non abbia ancora confermato ufficialmente.

FIFA 19: Demo in arrivo, ma i contenuti sono ancora un segreto

Non ci sono ancora dettagli riguardo a quello che finirà nella demo di FIFA 19. Lo scorso anno presentava la modalità Kick Off (ovvero le amichevoli) con tredici squadre differenti tra le quali scegliere. Era presente anche un’introduzione dello mode storia Il Viaggio – Campioni, che quest’anno avrà ben tre protagonisti. Difficile dire anche quali saranno gli stadi che potremo vedere in anteprima.

Quello che invece è certo è che per alcuni sarà possibile giocare il gioco completo con qualche giorno di anticipo sulla data ufficiale di uscita. Gli iscritti ad Origin Access Premier lo avranno a disposizione dal 20 settembre, solo su PC. La stessa data è valida anche per ottenere l’accesso gratuito per 10 ore di gioco per tutti gli abbonati EA Access su Xbox One.

HF4 | 07-09-2018 15:30