Fifa 19, è record per la Champions League: i numeri e un regalo

Un grande successo per la Champions League di Fifa 19! Il titolo firmato Ea Sports, quest’anno, ha chiuso l’accordo per la tanto bramata licenza, ottenendo numerosi benefici grazie all’alto interesse dimostrato dagli utenti, curiosi di ripercorrere l’evoluzione dei loro calciatori preferiti durante il più importante torneo europeo per club.

Parliamo di oltre 55 milioni di partite giocate in più di 180 paesi, davvero un risultato sorprendente per uno dei giochi calcistici più famosi di sempre. Secondo i dati diffusi da EA Sports, la Juventus ha vinto sulle dirette rivali 5.5 milioni di volte, mentre il PSG e il Real Madrid che hanno alzato la coppa rispettivamente 3.8 milioni e 2.2 milioni di volte.

Per festeggiare, Electronic Arts ha pensato di fare un regalo ai suoi player… Un nuovo pacchetto per FIFA Ultimate Team vi attende: chi avvierà questa modalità per la prima volta, riceverà un bundle con alcuni calciatori, tra cui il prestito di uno tra Neymar, Kevin De Bruyne e Paulo Dybala (sulla nuova copertina di Fifa 19) per un totale di 10 partite. Il pacchetto comprende anche altri contenuti a tema UEFA Champions League, come 4 speciali kit e 5 giocatori (per un punteggio massimo di 85).

Contenti?

HF4 | 13-02-2019 09:30