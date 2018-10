FIFA 19, ecco che cosa ha fatto Chiellini a Suarez...

Tra le tante novità di FIFA 19, il titolo calcistico firmato EA Sports e uscito ufficialmente in Italia lo scorso 28 settembre, c’è la modalità No Rules. Per chi ancora non la conoscesse, si tratta di un’opzione molto interessante perché consente ai player di giocare assolutamente senza alcuna regola: né falli né fuorigioco, con l’unico obiettivo di segnare un goal nella rete avversaria.

Ecco allora che, se non ci sono regole, ogni calciatore in campo può permettersi comportamenti non proprio in linea con le norme di una partita di calcio ‘standard’. Uno dei casi più particolari, nella nuova modalità di FIFA 19, è quello che riguarda Chiellini e Suarez. Ricordate la famosa storia del morso? Se non vi viene in mente vi rinfreschiamo noi la memoria…

Era l’estate del 2014, l’anno dei Mondiali in Brasile: siamo all’ultimo match del Gruppo D, in sfida Italia e Uruguay, con la squadra azzurra che si gioca il tutto per tutto. Purtroppo, quasi al termine della partita, Godin segna il goal della vittoria decretando la fine della corsa al titolo per il club tricolore. In quell’occasione Suarez, che ha morso Chiellini in un contrasto di gioco, è stato graziato dall’arbitro Rodriguez. Sono passati 4 anni da quell’episodio, acqua passata direte voi. E invece…

Se giocate a FIFA 19 nella modalità No Rules potete tornare indietro nel tempo e cambiare la storia. Già, è quello che è successo e che si vede in un video diventato virale sul web, dove Chiellini, in un match tra Juventus e Barcellona, morde ‘vendicandosi’ la spalla di Suarez. Insomma, questa modalità vi darà l’opportunità, se lo desiderate, di regolare qualche conto in sospeso. Ovviamente per gioco!

Chiellini revenge pic.twitter.com/mf5Z6UdI1I — BrokerFUT – Not a FIFA 19 Trader (@brokerfut) 19 ottobre 2018

HF4 | 25-10-2018 08:30