Fifa 19 sfrutterà una delle migliori funzioni di Fortnite?

Tra l’attesa per il rilascio di Fifa 19 e la febbre da battle royale di Fortnite, ci ritroviamo di fronte ad un momento d’oro per l’industria videoludica. Il più classico titolo sportivo firmato EA Sports è in uscita il prossimo 25 settembre e potrebbe contenere una serie di riferimenti al gioco del momento, lo sparatutto sandbox che sta conquistando il mondo.

Tra emote, Battle Pass e cross-platform, sarà un Fifa 19 contagiato da Fortnite

L’impatto di Fortnite sullo sport reale è talmente forte che molti calciatori sono ormai accaniti giocatori del titolo Epic Games. Non si contano gli screenshot e i gameplay postati sui social network, ma molti hanno cominciato ad omaggiare il gioco anche sul campo. Non è raro imbattersi infatti in un’esultanza che ci ricorda molto da vicino quelle delle emote di Fortnite. Ragion per cui anche in Fifa 19 potrebbero presto apparire durante le animazioni per i festeggiamenti dopo un gol.

Ma se le emote sembrano ad un passo dal comparire in Fifa, c’è un altro elemento che potrebbe presto fare la sua comparsa: la modalità Battle Pass. Si tratta di un sistema volto a premiare i giocatori durante un periodo pre-stabilito, ossia la Stagione. Questa funzionalità sta ormai conquistando molti giochi di tutte le fogge e non è un caso che dalle parti di EA Sports si stia pensando di incorporarla all’interno dei propri titoli, fornendo anche un supporto cross-platform.

E quest’ultima sarebbe la caratteristica più importante, finora mai presente nei titoli della serie soprattutto per via delle resistenze dei produttori di console, in particolare Sony – mentre gli hardware Nintendo e Microsoft già presentano questo tipo di supporto su più titoli. Tra i suoi mille cambiamenti, Fifa 19 potrebbe essere il primo a permettere ai possessori di console diverse di giocare insieme.

HF4 | 20-08-2018 08:30