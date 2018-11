Fifa 19, in campo scende il rapper Ghali. Inizia la sfida

Anche Ghali scende in campo su FIFA Ultimate Team. In collaborazione con EA Sports, il rapper di origini tunisine ha schierato una propria Squad Battle sui campi di FIFA 19. La sua selezione speciale – pubblicata il 19 novembre – potrà essere sfidata online dai giocatori di tutto il mondo fino al prossimo 25 novembre. Ma chi avrà deciso di mandare in campo?

La Squad Battle di Ghali punta su Ronaldo, Ronaldinho e Thiago Silva

Nessun segreto in realtà. La Squad Battle di Ghali gioca con un classico 4-3-3, con in porta il tedesco del Bayern Monaco Manuel Neur, definito dal rapper “il portiere più forte al mondo“. La sua difesa a trazione anteriore vede i velocissimi Marcelo e Alaba sulle fasce e godrà invece dei lanci di Thiago Silva e Leonardo Bonucci dal centro. A centrocampo spazio invece a Pogba, Modric e al “magico” Ronaldinho.

E in attacco? La prima scelta di Ghali è il campione del mondo francese Kylian Mbappé, affiancato dall’imprevedibile Eden Hazard del Chelsea. Quanto alla punta centrale, il rapper non ha dubbi: Ronaldo. Ma non stiamo parlando del CR7 juventino, bensì del Fenomeno brasiliano Luis Nazario Da Lima. Uno che, secondo lo stesso interprete di Cara Italia, “non può mancare nella mia squadra ideale”.

Anche la panchina è in realtà piena di talenti come Jan Oblak, Valencia, Arturo Vidal, Zlatan Ibrahimović e Paulo Dybala! E voi, siete pronti per sfidare la Squad Battle di Ghali?

