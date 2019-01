Fifa 19, gli investitori in allerta sul futuro di Ea Sports

Un nuovo anno è iniziato ed è tempo di bilanci ma, soprattutto, di piani strategici per il futuro nel mondo videoludico. Come riporta il sito finanziario CNBC, EA Sports ha accusato recentemente un rallentamento nelle vendite di FIFA 19, e collezionato una serie di giochi poco apprezzati dalla critica (tra questi, per esempio, Need for Speed).

A seguito di questo calo, Timothy O’Shea, analista dello studio finanziario Jefferies, ha suggerito ai suoi clienti di non acquistare azioni di EA, spiegando loro che la lineup della software house risulta ancora da “testare” per il 2019. Non solo. Ha anche diminuito il suo obiettivo di prezzo su EA, da 139$ a 95$.

“L’area al di fuori dello sport è dove EA ha più da dimostrare. Escludendo i giochi sportivi, EA ha avuto vari insuccessi. Mass Effect Andromeda ha avuto un 71 su Metacritic, Need for Speed un 62. E Star Wars Battlefront 2 ha visto una reazione estremamente negativa da parte dei fan” – queste le parole di O’Shea.

Resta comunque il grande successo di Fifa Ultimate Team, che produce i maggiori profitti per EA Sports. Tuttavia gli investitori tenderanno a essere molto cauti, soprattutto dopo quanto accaduto con Star Wars Battlefront 2. “Quando EA ha portato le loot box in Star Wars Battlefront 2, la risposta dei fan è stata molto negativa. Battlefront 2 ha fatto molto peggio del suo predecessore, e ha costretto EA ha rimuovere le loot box dal gioco. Questo è stato un primo, importante segno che la crescita di Ultimate Team avrebbe presto iniziato ad andare in stallo” – ha spiegato O’Shea.

Riuscirà EA Sports a recuperare appieno la fiducia degli investitori?

HF4 | 22-01-2019 08:30