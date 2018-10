È Halloween in FIFA 19: ecco tutte le novità 'mostruose'

Anche in FIFA 19 Halloween si sta avvicinando, portando con sé una serie di novità “mostruose”. Se siete giocatori di Fifa Ultimate Team, non potrete di certo perdervi i succosi eventi di celebrazione che, tra Sfide Creazione Rosa e carte speciali, quelli di EA Sports hanno introdotto per voi. Occhio quindi a quello che accadrà sui campi da calcio virtuali e pronti ad andare fino in fondo anche nella notte delle streghe.

Su FIFA 19 Halloween sta arrivando con Ultimate Scream e le Sfide Creazione Rosa

Come ormai da qualche anno in FUT per Halloween sono tornate le card speciali Ultimate Scream , dedicate a giocatori dalle statistiche potenziate, con due valori su sei uguali o superiori a 90. In lista ci sono alcuni dei migliori calciatori del mondo come Verratti, Pepe, Mandzukic, Diego Costa e Sergio Busquets. Tutti giocatori che potranno essere trovati tra le esclusive carte color arancione…

Sono inoltre state introdotte due nuove Sfide Creazione Rosa dai premi esclusivi. La prima consiste nel costruire una squadra con un massimo di 3 giocatori dello stesso Campionato, 3 della stessa Nazione, esattamente 11 giocatori argento e un’intesa di squadra minima di 75. La sfida si chiama “Notte di Luna Piena” e potrete aggiudicarvi un Pacchetto Giocatori Zinco Prime Piccolo che contiene 6 giocatori (3 oro e 3 argento, di cui 3 rari).

Meglio ancora la sfida “Gli Uccelli”. La rosa da costruire comprende almeno un giocatore di Digione o Friburgo, un massimo di 3 giocatori dello stesso Campionato, un Valore Squadra minimo di 75 e un’intesa di squadra minima di 75. Se supererete la prova verrete premiati con un Pacchetto Giocatori Oro, che contiene 12 card tutte di giocatori (almeno 10 oro) con la presenza garantita di una card rara.

