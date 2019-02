Fifa 19 Paul Pogba tra i migliori della prima metà della stagione

Su FIFA 19 Ultimate Team arrivano finalmente i giocatori Headliners. Si tratta di una nuova serie di card, che vanno ad aggiungersi a quelle dei vari Team of the Week, Team of the Year, One to Watch e via dicendo. In particolare, queste nuove carte speciali riguardano quei calciatori le cui valutazioni si sono alzate sensibilmente durante la prima metà della stagione.

Capofila dell’evento speciale è Paul Pogba del Manchester United. Il francese campione del mondo ha difatti visto un miglioramento sensibile delle proprie prestazioni in campo e nel gioco, soprattutto dopo la partenza di José Mourinho e l’arrivo di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina dei Red Devils. Non a caso, la sua è la carta più alta, con un punteggio overall di 90.

Non mancano anche quattro giocatori provenienti dalla Serie A: Alex Sandro della Juventus, Suso del Milan, Milan Skriniar dell’Inter e Duvan Zapata dell’Atalanta. Se l’esterno bianconero è tra i titolari con un overall di 89, gli altri tre sono tra le riserve. 87 è il punteggio medio dei due delle milanesi, mentre l’attaccante colombiano si ferma a 86. La corsa per accaparrarseli, comunque, è appena partita!

Di seguito potete trovare l’elenco completo:

FIFA 19 FUT HEADLINERS STARTING XI

Yann Sommer – Borussia Monchengladbach

Alex Sandro – Juventus

Marquinhos – PSG

Kenny Lala – Strasbourg

Paul Pogba – Manchester United

Hakim Ziyech – Ajax

Leroy Sane – Manchester City

Nicolas Pepe – Lille

Marco Reus – Borussia Dortmund

Timo Werner – RB Leipzig

Heung-Min Son – Tottenham

RISERVE

Lucas Hernandez – Atletico Madrid

Milan Skriniar – Inter

Pablo Sarabia – Sevilla

Ousmane Dembele – Barcelona

Suso – AC Milan

Hirving Lozano – PSV

Duvan Zapata – Atalanta

Marcus Rashford – Manchester United

