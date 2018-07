FIFA 19: le immagini del primo gameplay su Reddit

Finalmente è online il primo gameplay di FIFA 19: si tratta di un video della durata di 10 minuti, condiviso da Reddit, che ha soddisfatto, almeno in parte, la curiosità dei tantissimi fan che in attesa dell’uscita del titolo firmato EA Sports, il prossimo 28 settembre. La clip mostra una sfida di Europa League tra Manchester City e United, probabilmente nella versione demo del videogioco.

Nel video, anche a un occhio meno esperto, risaltano subito delle ottime skin, con una grafica migliorata come del resto era stato ‘promesso’ dagli sviluppatori. Nel match è evidente l’importanza dell’Active Touch System, novità permette ai player di gestire il controllo palla in maniera più realistica. Il menù iniziale del gioco presenta un’interfaccia più semplice e immediata.

Solo da una manciata di minuti non possiamo avere già le idee chiare su cosa ci aspetta in FIFA 19, però è sicuramente un altro pezzo del puzzle che stiamo cercando di mettere insieme prima dell’uscita del titolo. Mancano circa un paio di mesi, e mentre noi attendiamo di mettere le mani sul gioco, EA Sports è alle prese con il cambio del materiale promozionale dovuto al trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

E i tifosi del Real Madrid non sembrano aver preso troppo bene questo cambio di copertina… “Ronaldo è un giocatore fantastico. Basta guardare come ha giocato durante la Coppa del Mondo, in particolare nella partita contro la Spagna. Sì, è una grossa novità per tutti. Per noi in particolare significa che dobbiamo tornare a lavorare per fare in modo che tutto nel gioco mostri un Ronaldo aggiornato con la sua nuova maglia. Di fatto dobbiamo rivedere tutti gli elementi del gioco relativi a Cristiano Ronaldo per assicurarci che vadano bene. Ovviamente i trasferimenti ci sono tutti gli anni, quindi dobbiamo adattarci. Ma questo è un trasferimento particolarmente importante” – ha dichiarato Sam Riviera.

HF4 | 31-07-2018 10:30