Fifa 19, Messi battuto da un calciatore della terza lega

FIFA 19 è sui nostri scaffali da qualche giorno e, oltre ai fan più accaniti, hanno cominciato a giocarci anche diversi calciatori. Non tutti, però, sono soddisfatti delle proprie prestazioni sul campo virtuale. In un articolo precedente vi avevamo già raccontato il particolare caso di Cristiano Ronaldo che, strano ma vero, non compariva nella top ten dei migliori dribblatori. Già, l’uomo copertina del gioco, superato nel dribbling e poi sbeffeggiato anche da Moberg che lo batteva nel fattore “Forza”.

Beh, è successo ancora. Stavolta, però, la ‘sconfitta’ sul campo di FIFA 19 è toccata a un altro grande campione del calcio internazionale: Lionel Messi. Già, proprio così. È doverosa una premessa: la maggior parte dei giocatori di FIFA sono contrassegnati con 5 stelle per quanto riguarda la Tecnica; chiaramente, quelli al massimo delle abilità “hanno un migliore controllo della palla”. È così per Neymar, Marcelo Pogba e Cristiano Ronaldo, mentre Messi ne possiede solo 4…

Chi invece supera il campione argentino è un giocatore della terza lega, l’irlandese Aiden McGeady: il centrocampista del Sunderland e della Nazionale irlandese, infatti, ha un punteggio complessivo di 73 punti e ben 5 stelle per le mosse di abilità. Non finisce qui. Anche per quanto riguarda le capacità difensive, McGeady ha 44 mentre Messi solo 32.

Il calciatore irlandese è inoltre già noto al mondo EA Sports per una sua speciale caratteristica: la McGeady Spin, ossia una variazione della ‘veronica’, mossa inserita anche nel videogioco FIFA. Insomma, un brutto colpo per Messi che, almeno sul campo virtuale, sembra perdere qualche colpo. In fondo, però, siamo solo all’inizio… Ci sarà tempo per migliorare le prestazioni!

HF4 | 05-10-2018 13:03