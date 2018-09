FIFA 19, Moberg stuzzica Ronaldo: nel videogame è più “forte” lui

Piccola soddisfazione per Vegard Leikvoll Moberg, il calciatore norvegese del ’91 che milita nel Bodø/Glimt e che ha deciso di provocare il campione Cristiano Ronaldo lanciandogli una sfida su FIFA 19. Guardando i parametri del titolo firmato EA Sports, infatti, il giovane ha scoperto di essere più “forte” dell’uomo copertina. Come è possibile? Cerchiamo di fare chiarezza.

Il valore complessivo di Ronaldo è 94, in parità con Messi, mentre quello di Moberg arriva a 62. I conti non tornano… O forse sì. C’è un parametro, in vero, in cui il calciatore norvegese batte Cr7: quello che riguarda la “forza“. Moberg, che ci tiene a sottolinearlo su Twitter, ha ottenuto in quella categoria ben 81, mentre Ronaldo 79. Poca differenza, si dirà, soprattutto se pensiamo che si tratta di un parametro legato principalmente ai difensori e ai centrocampisti.

Moberg, però, sembra volersi godere questa ‘vittoria’ senza nascondersi, cinguettando sui social ai suoi follower (circa un migliaio): “Hey Cristiano”. Il post ha ottenuto quasi 100mila interazioni, provocando risposte, ma anche l’ironia più originale del popolo del web. Insomma, sembrano giorni difficili per il campione portoghese: il cartellino rosso, le statistiche di FIFA 19 che non lo vedono nella top ten dei dribblatori e le provocazioni del calciatore norvegese.

HF4 | 24-09-2018 08:30