FIFA 19, nel gioco Mcginn è 'grasso', in campo però buca la rete

C’è ancora da aspettare per giocare a FIFA 19, il titolo EA Sports in uscita il 28 settembre. Sono però circolate diverse copie e, oltre ai fan, anche alcuni calciatori hanno potuto guardarsi all’interno del gioco. Non tutti sono rimasti soddisfatti del proprio aspetto o della propria performance. Per esempio Jesse Lingard non è stato affatto contento della sua ‘poca’ velocità; oppure, come vi abbiamo già raccontato, il norvegese Moberg che ha detto di avere più “forza” di Cristiano Ronaldo.

Il caso più chiacchierato è quello legato a John McGinn e all’Aston Villa: il centrocampista scozzese ha una struttura fisica alquanto esile (173 cm e 62 chili); in Fifa 19, tuttavia, il giocatore sembrerebbe piuttosto ‘grasso’, soprattutto in volto. Nè McGinn né il club di Championship hanno apprezzato questo ‘cambiamento’ e hanno mostrato il loro disappunto pubblicando un post su Twitter con le due versioni, quella reale e quella del gioco. Nel tweet la domanda era diretta agli sviluppatori di EA Sports: “Dev’essere uno scherzo, vero?“.

Intanto in campo McGinn si prende le sue soddisfazioni: stiamo parlando della partita di Championship contro lo Sheffield dello scorso 22 settembre, dove il giovane calciatore ha segnato un favoloso goal (il primo con la sua nuova maglia), piazzando sotto la traversa un potente sinistro. Quello che ora spera il giocatore scozzese è che FIFA 19 lo riproduca più fedelmente, togliendo quei chili di troppo che appesantiscono le sue prestazioni ‘virtuali’.

HF4 | 26-09-2018 09:30