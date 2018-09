Fifa 19, nuovo trailer e la lista dei calciatori top di Serie A

Una sfilata di campioni nel nuovo trailer di FIFA 19, intitolato “Champions Rise“: un mix di live action e gameplay condito da effetti speciali degni di un film da grande schermo.

Nel video si alternano le stelle del calcio moderno, come Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, Paulo Dybala, Kevin De Bruyne, e quelle che hanno fatto la storia, come Steven Gerrard e Alessandro Del Piero che, in giacca e cravatta, si trovano in uno studio tv e sono interrotti dall’irruzione di un player. Non solo calcio, cari lettori… Sarà anche divertente vedere Cristiano Ronaldo a bordo piscina mentre cucina un hamburger!

E a proposito di campioni… Gli sviluppatori di FIFA 19 hanno rilasciato ufficialmente la lista dei migliori calciatori del nostro campionato di Serie A: le grandi stelle che scenderanno ‘in campo’ dal prossimo 28 settembre, nella nuovissima edizione del titolo firmato EA Sports. Capolista tra gli attaccanti è Cristiano Ronaldo, l’uomo copertina del gioco, con un rating di 94; lo segue Paulo Dybala con 89 e Lorenzo Insigne con 88. Guida il reparto dei difensori Giorgio Chiellini con 89; tra i pali, invece, troviamo Samir Handanovic con 87.

Ecco l’elenco completo, diviso per categorie:

MIGLIORI ATTACCANTI

Luis Alberto

Sami Khedira

Alejandro Gómez

Mario Mandžukić

Edin Džeko

Mauro Icardi

Ciro Immobile

Dries Mertens

Gonzalo Higuaín

Cristiano Ronaldo

MIGLIORI ESTERNI

Domenico Berardi

Hakan Çalhanoğlu

Matteo Politano

Iago Falqué

Stephan El Shaarawy

Simone Verdi

Diego Perotti

Suso

José Callejón

Lorenzo Insigne

MIGLIORI CENTROCAMPISTI

Lucas Biglia

Marco Parolo

Samu Castillejo

Lucas Leiva

Daniele De Rossi

Juan Cuadrado

Blaise Matuidi

Douglas Costa

Ivan Perišić

Paulo Dybala

MIGLIORI DIFENSORI

Raúl Albiol

Andrea Barzagli

Milan Škriniar

Miranda

Kostas Manolas

Alex Sandro

Mehdi Benatia

Leonardo Bonucci

Kalidou Koulibaly

Giorgio Chiellini

MIGLIORI PORTIERI

Thomas Strakosha

Antonio Mirante

Stefano Sorrentino

Gianluigi Donnarumma

Andrea Consigli

Salvatore Sirigu

Pepe Reina

Mattia Perin

Wojciech Szczęsny

Samir Handanovič

HF4 | 20-09-2018 08:30