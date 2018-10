FIFA 19: come vedere le probabilità di ottenere un buon giocatore

FIFA 19 ha portato una serie di succose novità anche all’interno del nuovo aggiornamento di Ultimate Team. Il suo ‘sottogioco’ è stato reso ancora più avvincente e tra le sue nuove funzioni ce n’è una che riguarda la possibilità di scoprire la probabilità di ottenere un giocatore di un determinato livello all’interno dei suoi famigerati pacchetti. Ma come fare per scoprirlo?

FIFA 19: la lista pacchetti è finalmente trasparente

Innanzitutto c’è da sapere che ogni pacchetto FUT è ora molto più trasparente, sia che venga pagato con i FIFA Points che in moneta virtuale. A seconda del tipo di pacchetto, però la possibilità di ottenere un giocatore con un overall alto aumenta o diminuisce, con delle percentuali che finalmente siamo venuti a sapere. I giocatori che si otterranno avranno sempre un punteggio superiore a 45 per i pacchetti Bronzo, 65 per i pacchetti argento e 75 per quelli oro.

La “probabilità pacchetto” è verificabile direttamente all’interno dello store per ogni item. È così possibile scoprirla già prima di fare l’acquisto, ed è la stessa per tutte le piattaforme di gioco, fisse o mobili che siano. Ovviamente i pacchetti più costosi (quelli Giocatori Rari o Ultimate) contengono solamente giocatori rari o di prima fascia, come Cristiano Ronaldo, Messi o Neymar.

HF4 | 26-10-2018 13:30