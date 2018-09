FIFA 19 e PES 2019: ecco 5 film per entrare nello spirito giusto

Con il campionato di serie A già cominciato, PES 2019 nelle nostre console e FIFA 19 in dirittura d’arrivo, siamo entrati pienamente in clima calcio. Gli appassionati del football videogiocato hanno già avuto occasione di mettere le mani sul titolo Konami, mentre dovranno aspettare solo qualche giorno per vedere finalmente la demo di quello EA Sports. Nel frattempo, il consiglio migliore è quello di rilassarsi, magari guardando qualche bel film a tema, suggerito allo scopo da Multiplayer.it.

Si parte da Pelé: Birth of a Legend, film biografico del 2016 sul giocatore che più di tutti ha stimolato la fantasia degli appassionati di calcio di tutto il mondo. Una storia che narra l’infanzia di O Rei, fino alla vittoria del mondiale 1958. Poi, possiamo commuoverci anche con Sognando Beckham, film del 2002 con Parminder Nagra e Keira Knightley, dove una ragazzina di origine indiana sogna di diventare una campionessa come David Beckham contro la volontà della sua famiglia.

Per chi invece è affascinato dal Mito di Maradona, come non citare Maradona – La Mano de Dios di Marco Risi. Film del 2007 incentrato sulla vita del Pibe de Oro, ne racconta l’ascesa, le cadute e le continue rinascite. Più crudo di tutti è invece Hooligans. Film del 2005 diretto da Lexi Alexander, racconta da vicino la storia del tifo organizzato dei tifosi del West Ham, in un vortice di violenza in grado di farci riflettere.

Chiude la lista L’Allenatore nel Pallone con Lino Banfi, un cult anni ’80 ormai entrato pienamente nella cultura popolare italiana. Se non lo avete ancora visto rimediate presto per farvi qualche risata in compagnia di Oronzo Canà, il Commendator Borlotti e la Società Sportiva Longobarda. In realtà, però, di titoli calcistici ne esistono ancora tanti. Come non citare Fuga per la vittoria, la trilogia di Goal, Il maledetto United e Mean Machine!

HF4 | 06-09-2018 15:30