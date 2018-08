FIFA 19: quanto costa e come fare per preordinare il gioco

È vero, ormai sappiamo quasi tutto di FIFA 19, il titolo firmato EA Sports in uscita il prossimo 28 settembre. Vi basterà rileggere i nostri ultimi articoli per scoprire tutto quello che c’è da sapere sul gioco. Eppure, la curiosità e il desiderio di provare FIFA 19 vi spinge, cari lettori, a volerne sapere sempre di più. E noi cercheremo di accontentarvi, tenendovi aggiornati su tutte le novità legate al videogame.

FIFA 19 uscirà su diverse piattaforme (solo quelle di nuova generazione): PlayStation 4, Xbox One e Pc, Switch. A che prezzo? FIFA 19 Standard Edition costerà 69,99 euro; FIFA 19 Champions Edition 89,99 euro; infine FIFA 19 Ultimate Edition per 99,99 euro. Quali sono i vantaggi? Eccoli di seguito elencati per ciascuna edizione.

La Standard Edition include fino a 5 pacchetti jumbo premium gold pack per Ultimate Team, oltre a una carta di prestito Cristiano Ronaldo e un kit FUT in edizione speciale. La Champions Edition garantirà agli utenti 3 giorni di accesso anticipato, fino a 20 jumbo premium gold pack, una carta prestito Neymar e la scelta giocatori Champions League. Per concludere, l’Ultimate Edition che include tutto ciò che è presente nelle altre due edizioni, con il vantaggio di ricevere fino a 40 pacchetti gold jumbo premium.

I più impazienti vorranno sicuramente sapere come preordinare il gioco, visto che su alcuni siti è già possibile farlo. Per esempio, direttamente dalla piattaforma di EA Sports attraverso la sezione e-order, oppure tramite i vari rivenditori online tra cui Game e Amazon.

Quale edizione sceglierete?

HF4 | 08-08-2018 12:00