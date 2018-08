Fifa 19, questa è l'ultima uscita annuale del videogioco?

Proprio a meno di un mese dall’uscita di FIFA 19 (ricordiamo che la data del rilascio è prevista per il prossimo 28 settembre) in un’intervista a Express.co.uk è stato chiesto agli sviluppatori del titolo firmato EA Sports se ci fosse l’eventualità che la serie abbandonasse l’uscita annuale. Questa domanda ha un perché: viste le novità introdotte dalla nuova edizione, si è pensato a cosa avrebbe potuto realizzare il team qualora avesse più tempo per lo sviluppo.

Gli sviluppatori si sono comunque mostrati poco inclini all’idea di abbandonare l’annualità. Anche perché il sistema di sviluppo di FIFA è ben rodato e soprattutto progressivo, perciò non si deve ripartire tutte le volte daccapo. Di anno in anno, insomma, sono introdotte novità ed evoluzioni secondo un piano pluriennale: ogni nuovo capitolo prevede un progetto avviato molto prima del lancio del capitolo precedente. Per esempio per realizzare FIFA 19 lo sviluppo è iniziato circa 18 mesi fa.

Non sappiamo, dunque, cosa decideranno di fare gli sviluppatori. Intanto però dalla Gamescom arrivano le prime immagini del gameplay di FIFA 19: alla più grande fiera a livello europeo interamente dedicata al videogioco, è stato mostrato il primo video della serie, per la gioia e la curiosità dei fan presenti. Ovviamente quella della fiera tedesca non è la versione definitiva, perciò meglio non affezionarsi troppo perché potrebbero esserci delle modifiche.

Che cosa ci riserverà ancora il titolo EA Sports?

HF4 | 24-08-2018 08:30