FIFA 19 Ratings: furia sul web per la posizione occupata da Salah

In attesa che il prossimo 28 settembre esca FIFA 19, EA Sports sta rendendo note le statistiche dei suoi giocatori: i FIFA ratings, ossia i valori assegnati dal sistema ai calciatori presenti. Finora il produttore canadese ha pubblicato sul proprio sito i nomi e le skill di coloro che si sono classificati dall’undicesima alla centesima posizione, deludendo non poco i tifosi del Liverpool per via del rating di Mohamed Salah.

FIFA 19 Ratings: Salah ha un overall troppo basso, tra i tifosi scatta la protesta

L’attaccante egiziano, capocannoniere della scorsa edizione della Premier League, si è piazzato soltanto al 27esimo posto. Troppo poco secondo i supporter dei Reds, che avrebbero voluto vederlo nella top 10 al fianco di campioni come Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi. Invece, Salah arriva dietro a giocatori come Chiellini, Hummels e David Silva, pur superando nomi celebri come Coutinho, Bale e Pogba.

In realtà il suo valore complessivo è salito di ben 5 punti: l’anno scorso aveva un overall di 83, a fronte dell’88 di quest’anno. Un incremento forse troppo basso, nonostante i numeri da capogiro fatti vedere nell’ultimo anno, dove tra Premier League, coppe nazionali e Campionato ha segnato ben 44 gol ed è arrivato con i suoi in finale di Champions League.

A riguardo, i sostenitori del Liverpool stanno minacciando di boicottare FIFA 19, lanciando una guerra a suon di post contro i ratings di EA Sports. Il web sta praticamente brulicando dei loro commenti arrabbiati, che stanno comparendo su tutti i canali social dedicati al gioco.

HF4 | 13-09-2018 08:30