FIFA 19: server in blocco per 9 ore in tutto il mondo, come mai?

Fifa 19 ha fatto tremare i suoi fan per 9 lunghissime e interminabili ore: è successo lo scorso 1° novembre, intorno alle 18, quando i server del titolo calcistico firmato EA Sports hanno smesso di funzionare. Fino alle tre del mattino, infatti, non è stato possibile collegarsi e giocare. Un disagio non solo italiano, a quanto pare, ma diffuso anche in altre zone del globo (migliaia gli utenti che hanno chiesto spiegazioni in merito all’azienda).

Sembrerebbe un malfunzionamento già verificatosi nei giorni precedenti, che ha scatenato numerosissime segnalazioni: che cosa avrà fermato Fifa 19 per tutto questo tempo? I tecnici si sono subiti adoperati per risolvere il ‘guasto’ informatico su tutte le piattaforme e riportare i server a funzionare correttamente. Non sappiamo esattamente cosa abbia causato il ‘down’, ed EA Sports non ha rilasciato dichiarazioni a tal proposito.

Si ipotizza che a provocare il guasto potrebbe essere stato un bug di sistema o un black out temporaneo per un’eccessiva presenza di player online. Quando gli utenti si sono resi conto del malfunzionamento, hanno subito condiviso sui social il problema. In pochissimo tempo il web ha evidenziato come questo disagio non fosse solo ‘locale’ ma coinvolgesse diversi continenti.

Insomma, nonostante l’impegno dei tecnici di EA Sports per ripristinare il più velocemente possibile i server di Fifa 19, agli utenti è comunque sembrato un tempo lunghissimo. E a voi è successo?

HF4 | 06-11-2018 09:30