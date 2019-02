Fifa19, un pro player italiano diventerà giocatore del Tottenham?

I team competitivi eSport legati ai club storici del calcio sono sempre di più, tanto che in alcuni campionati stranieri come Liga e Premier League abbiamo dei veri e propri campionati di FIFA organizzati in stretta collaborazione con le squadre ‘classiche’ che disputano la competizione tradizionale. In Inghilterra, ad esempio, si gioca la ePremier League di FIFA 19 con tutte le 20 società della massima lega locale.

Sono diversi i metodi utilizzati dai club per selezionare i propri giocatori. Il Tottenham Hotspur ha deciso di tenere un mega-torneo internazionale per scegliere il suo gamer ufficiale. È stata data quindi la possibilità a tutti gli utenti di FIFA 19 di partecipare a dei tornei pre-selettivi. Da questi, i 32 ragazzi più talentuosi si sfideranno nei play-off di Londra, a partire dal prossimo 18 febbraio.

Stefano Moretti è l’italiano che potrebbe giocare per il Tottenham eSport

Nella lista di nomi c’è anche un italiano, ossia Stefano ‘Wall89’ Moretti del team Pro2Be eSports. Pro-player di FIFA 19 già affermato su PS4, può contare su un ruolino veramente niente male, che gli ha permesso di superare la fase qualificativa senza troppi intoppi. Con ben 43 vittorie in 49 match, arriva dunque alla fase finale con l’aura del (quasi) imbattibile. Sarà lui il nuovo volto eSport del Tottenham?

15-02-2019