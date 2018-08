FIFA 19: tra le novità da non perdere una riguarda la Serie A...

FIFA 19, il nuovo titolo firmato EA Sports in uscita il prossimo 28 settembre, ha siglato l’accordo con la Lega Serie A per inserire finalmente nel gioco tutte le licenze del campionato italiano. La stagione 2018/2019 della Serie A è iniziata da poco, portando con sé la chiusura del calciomercato: ormai le formazioni delle 20 squadre sono state decise e sono pronte a debuttare in FIFA 19, su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Si legge in un commento di Gaetano Miccichè, presidente della Lega Serie A:

“L’accordo siglato con un partner di fama internazionale come EA SPORTS testimonia il riconoscimento che sta avendo il nostro Campionato a livello mondiale. La presenza della Serie A TIM in FIFA 19 ci consentirà di consolidare il nostro brand nel mercato dei giochi elettronici, un settore sul quale come Lega puntiamo molto per i prossimi anni. Tutti gli appassionati potranno quindi divertirsi, sfidandosi in partite emozionanti per provare a conquistare la Coppa di Campione d’Italia”.

E l’entusiasmo ha pervaso anche la casa produttrice del gioco, trapelato dalle parole di Maurizio Finocchiaro, General Manager di Electronic Arts Italia:

“Siamo molto orgogliosi di potere annunciare il ritorno della Serie A TIM in FIFA 19, specialmente all’inizio di una stagione che promette di essere tra le più interessanti degli ultimi anni. Un passo importante nell’impegno di Electronic Arts di assicurare a tutti i tifosi, italiani e non solo, un livello di autenticità semplicemente impareggiabile”.

Ricordiamo che quest’anno saranno incluse anche le licenze dell’edizione 2018/2019 della UEFA Champions League, di cui faranno parte 4 team italiani.

HF4 | 27-08-2018 09:30