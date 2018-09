FIFA 19: una copia anche a Neymar, Dybala e... a Ciro Immobile

A consolare Cristiano Ronaldo in questi giorni un po’ amari c’è stata una copia di FIFA 19, il titolo calcistico firmato EA Sports che sarà sui nostri scaffali a partire da oggi. Tuttavia, Cr7 non è stato l’unico a ricevere in anticipo il gioco… Già, una copia omaggio è arrivata nei giorni scorsi anche ad altri giocatori presenti nel videogame.

Stiamo parlando di Neymar Jr del Paris Saint-Germain, Kevin De Bruyne del Manchester City e Paulo Dybala della Juventus. Tutti e tre i campioni hanno condiviso l’arrivo del gioco, racchiuso in una teca elegante, sui social network, chi su Twitter chi su Instagram.

YES! Thanks @easportsfifa ! See you all on the pitch 🎮 #FIFA19 pic.twitter.com/aTAaGYI13u

— Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) 21 settembre 2018